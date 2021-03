“Vuole querelarmi”. Giannini smaschera Renzi. Ecco con chi è a Dubai

Giorgia Peretti 10 marzo 2021 a

"Vuole querelarmi ma non so perché. Poi ha ammesso di essere a Dubai". Massimo Giannini, direttore de La Stampa racconta i retroscena della chiamata furiosa di Renzi. Durante la puntata di Otto e Mezzo, trasmissione condotta da Lilli Gruber su La 7, il direttore del giornale svela i dettagli dalle accuse mosse dall’ex premier nei suoi confronti. Nei giorni scorsi, su La Stampa era uscita la notizia del nuovo viaggio di Renzi in Arabia, notizia che ha confermato le preoccupazioni e il malcontento nei suoi confronti considerata la recente amicizia con il prince ereditario Bin Salman. Il leader di Italia Viva ha prima smentito, poi ha confessato di non esserci andato né per lavoro né per vacanza, “ma ha confermato di esserci andato”.

"Quando ho ricevuto il suo messaggio all’alba sul mio cellulare che mi informava che avevamo scritto tutte sciocchezze, diciamo così, io ho temuto che ci fossimo sbagliati. Poi mi ha telefonato mentre era a Dubai, quindi non capisco più quali sono le ragioni che potrebbero portarci a giudizio né lui me le ha volute spiegare, dicendomi che le saprò quando arriverà l'atto di citazione".

"Io continuo a pensare che le sue frequentazioni pericolose con quei regimi e quei mondi meriterebbero una spiegazione al popolo", insiste ancora una volta Giannini. "Abbiamo aggiunto che c'è un aspetto in più. Renzi era a Dubai con Marco Carrai, noto imprenditore toscano e amico intimo di Renzi che con la fondazione Open e le sue attività ha sostenuto molto le attività politiche dello stesso senatore di Italia Viva".

