Otto e Mezzo, Marco Travaglio svela il piano dopo il terremoto nel Pd: "Perché Stefano Bonaccini amoreggia con Salvini"

"Zingaretti? Non vedo fenomeni nel Pd, ci fosse un leader emergente sarebbe auspicabile, ma non vedo geni". Marco Travaglio ospite di Lilli Gruber a "Otto e Mezzo" su La7, parla delle dimissioni di Nicola Zingaretti da segretario del Partito Democratico e svela il piano dem dopo l'incauto autogol del presidente della Regione Lazio. "Il Pd di Zingaretti ha superato due scissioni, non è un problema di nomi. Lo schema di Bonaccini è riportare il partito sulle posizioni di Renzi". Non è un caso che amoreggi con Salvini sulle chiusure e contrasta il reddito di cittadinanza. E' un problema politico che puoi risolvere con le elezioni" affonda Travaglio.

