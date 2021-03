Migranti, Giorgia Meloni critica Mario Draghi: "È in continuità con Giuseppe Conte sulla sanatoria Bellanova"

10 marzo 2021 a

Lo scorso mese Fratelli d’Italia ha deciso di non votare la fiducia al nuovo Governo formato da Mario Draghi e ora non arrivano sconti a Palazzo Chigi. Giorgia Meloni, leader del partito, ha randellato l’esecutivo sulla questione migranti e su quella che all’epoca era stata definita “la regolarizzazione attuata per il contrasto al caporalato” pubblicando un post d'accusa su Facebook.

“Draghi in continuità con Conte sulla sanatoria Bellanova. A nome del Governo, il Ministro dell’Agricoltura Patuanelli dice no alla richiesta di Fratelli d’Italia di sospenderla e il sottosegretario all’Interno Sibilia fa sapere che entro marzo saranno operative 800 unità di personale in più per la regolarizzazione. Il nuovo Governo difende questo clamoroso fallimento, che non è servito assolutamente a nulla e non ha risolto il problema di reperimento di manodopera nell’agricoltura. Fratelli d’Italia lo ha denunciato fin dall’inizio e continuerà a chiedere di cancellare questo provvedimento inutile e ideologico” le parole della Meloni sul social network.

