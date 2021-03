Fuori dal Coro, Vittorio Feltri e il disastro vaccini: "Non sarà facile far arrivare le dosi per tutti"

09 marzo 2021 a

L’ultima dichiarazione del ministro della Salute Roberto Speranza è che “saremo tutti vaccinati entro l’estate”. Mario Giordano conduce "Fuori dal Coro" in onda martedì 9 marzo ed esprime serie perplessità. Per far sì che accada, dovrebbero essere vaccinate 400mila persone al giorno. Ma, dati alla mano, così non è: da gennaio a oggi hanno ricevuto il vaccino solo 50mila persone al giorno. Numeri ben diversi. Giordano chiede di commentare a Vittorio Feltri: “Ti fidi di Speranza oppure lasciate ogni Speranza o voi che entrate?”. Feltri risponde: “Vorrei credere a Speranza, ma la realtà mi dice che sbaglierei a farlo. Perché fino ad adesso abbiamo visto che si è parlato tanto del programma delle vaccinazioni, ma non ci sono i vaccini. Per cui - continua il direttore di Libero - penso che anche in futuro non sarà così facile far arrivare le dosi necessarie per coprire tutti”. Ecco allora che Giordano tira in ballo “San Mario Draghi”, al quale ha dedicato persino una cappella votiva in studio. Riuscirà lui a compiere il miracolo?

