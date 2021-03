Sondaggio terremoto, il centrodestra fa il botto: su Lega e FdI. Pd a picco, crolla il centrosinistra

08 marzo 2021 a

Al governo o all'opposizione il risultato non cambia. Il centrodestra nei sondaggi vola supera abbondantemente la quota del 51 per cento. Mentre per il centrosinistra continua l'emorragia di consensi.

A certificare la tendenza è il sondaggio di Enzo Risso, direttore scientifico Ipsos, per la Lega che fotografa il consenso per i partici politici al 4 marzo. Il partito di Matteo Salvini si conferma prima forza politica in Italia con il 24,7 per cento, in crescita dello 0,2 rispetto al 26 febbraio. Ancora più consistente la crescita del partito di Giorgia Meloni che sale dello 0,5 per cento. Fratelli d'Italia vola al 18 per cento, ormai appaiato al Pd (18,2) che perde un punto abbondante: -1,1%.

Netta la risalita di Forza Italia che guadagna un punto e sale a 8,2 per cento. Risultato che porta la coalizione del centrodestra al 51,9 per cento contro il 50,3 dell'ultima rilevazione.

Neanche l'arrivo di Giuseppe Conte fa invertire la tendenza al Movimento 5 Stelle che perde lo 0,3 per cento e va al 14,9 per cento.

