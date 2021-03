Fabiana Dadone, autogol clamoroso per l'8 marzo. Le scarpe sul tavolo? Cosa risponde la ministra a chi la critica

08 marzo 2021 a

a

a

Felpa dei Nirvana e scarpe rosse con i tacchi. La ministra per le Politiche giovanili del governo Draghi, la 5stelle Fabiana Dadone, ha scelto questo modo per dedicare un post alla festa internazionale della donna, oggi 8 marzo. Ma la foto postata su facebook è un clamoroso autogol. A decretarlo la marea di commenti negativi che ha travolto la grillina, molti da utenti donne.

Ho 37 anni e sono una "ragazzina" (per questo Paese) ma faccio il Ministro, non sono sposata ma scelgo ogni giorno di... Pubblicato da Fabiana Dadone su Lunedì 8 marzo 2021

Già, perché la ministra si è fatta fotografare alla scrivania mentre guarda il cellulare con i piedi sulla scrivania. Per molti una mancanza di rispetto per la sua funzione, e la giustificazione è stata addirittura peggiore della gaffe. Ma andiamo per ordine.

Il sondaggio che cambia tutto: crolla il Pd, FdI lo supera. E la Lega trionfa

"Ho 37 anni e sono una 'ragazzina' (per questo Paese) ma faccio il Ministro, non sono sposata ma scelgo ogni giorno di stare col mio compagno, ho due figli bellissimi che portano il mio cognome pur non essendo ragazza madre, amo la musica rock pesante ma non mi vesto in maniera 'alternativa', guardo film strappalacrime ma sono emotivamente fredda come il ghiaccio - scrive la ministra in un lungo messaggio su facebook - Sono un ammasso di stereotipi e nel corso della vita mi è stato fatto notare molte volte. Cara Fabiana, sei così giovane come puoi essere un Ministro? La politica non si addice di più agli uomini? Chi si occupa dei tuoi figli quando sei a Roma? Non sei troppo bassa rispetto a come la TV ti fa apparire? Non sei troppo graziosa per essere presa seriamente? Non sei troppo trascurata nell'abbigliamento per ricoprire ruoli istituzionali? In questa giornata tanto evocativa e tanto attenta al politically correct, vorrei dire con molta onestà che sul fronte della parità di genere c'è ancora molta strada da fare. Una strada in salita e piena di ostacoli culturali che dobbiamo avere la forza di affrontare con tutta la tenacia che abbiamo nel cuore. Buon 8 marzo a tutte!".

È guerra interna al M5S, decisioni illegittime

A far infuriare i follower non è stato il post, ma la foto. Quei piedi sul tavolo, anche solo per far spiccare le scarpe rosse simbolo della lotta alla violenza sulle donne, non sono andate giù a molti. Le critiche si sono sprecate, tanto che la Dadone è dovuta intervenire: "Loro sono senza scarpe rosse" ha risposto commentando il suo stesso post, pubblicando le foto dei presidenti americani Obama e Bush con i piedi sul tavolo.

Boldrini clamorosa: "Io insieme a Salvini..." imbarazzo totale, cosa si inventa

Apriti cielo. La toppa è peggio del buco. "Quindi lei è al livello del presidente degli Stati Uniti? Anzi a giudicare che può fare a meno di un abbigliamento formale un gradino sopra?. Oltre a non essere per niente umile con questa foto dimostra pure di non essere stata nemmeno originale. Francamente, lo ripeto, imbarazzante", è uno dei tanti commenti negativi. "Di' ai tuoi social media manager di fermarsi. Ad ogni intervento aggravano sempre più la tua posizione", un'altra reazione. E c'è chi posta la foto dell'assalto dei trumpiani a Capitol Hill con un manifestante con i piedi sulla scrivania di Nancy Pelosi. "Somiglia più a questi". Che autogol.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.