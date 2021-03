Quanto spende l'Europa per i vaccini. La figuraccia della Picierno è clamorosa

04 marzo 2021 a

L'Unione europea spenderebbe 2mila miliardi in vaccini. Almeno a sentire l'europarlamentare del Pd Pina Picierno. L'esponente del Partito Democratico ha preso la parola durante il programma "Stasera Italia", condotto da Barbara Palombelli su Rete 4.

E il bello è che lo ha ripetuto varie volte durante la trasmissione. In studio e a casa incredulità totale. E la Picierno non è nuova a uscite di questo genere. Qualche tempo a proposito degli 80 euro di Matteo Renzi aveva detto che con quella cifra ci si poteva fare la spesa per due settimane. E poi ci lamentiamo che arrivano i tecnici.

