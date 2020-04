Coronavirus: Moretti-Picierno, 'per messa in sicurezza scuole usiamo soldi Ue'

Roma, 17 apr. (Adnkronos) - “L’Europa ha dato la possibilità al governo di utilizzare fondi importanti per la messa in sicurezza e la tutela della salute nei luoghi sensibili: ospedali e anche scuole ovviamente". Lo sottolineano le eurodeputate Pd, Alessandra Moretti e Pina Picierno.

"Da qui a settembre deve partire una grande operazione di manutenzione per mettere in sicurezza il lavoro dei docenti, del personale e garantire agli studenti una scuola sicura e proattiva. Lo Stato deve farsi carico di garantire il diritto alla scuola al tempo del Covid. Se le scuole rimarranno chiuse, a pagare saranno come sempre le donne lavoratrici che saranno costrette a restare in casa".

"Ecco perchè la didattica online puó essere solo una misura tampone durante la prima emergenza ma non la soluzione per la ripresa. Bene che la Rai si sia resa protagonista dell’educazione dei ragazzi attivando un canale dedicato agli studenti, e rilanciando l’alleanza, quantomai strategica, tra il Miur ed il servizio pubblico".