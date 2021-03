Ecco cosa avevano le sue macchine. E la moglie Serena...Cosa svela il meccanico di Draghi

02 marzo 2021 a

Marcello Venanzi, il meccanico romano di Mario Draghi, è intervenuto a "Un Giorno da Pecora", su Rai Radio1, dove ha raccontato che tipo di macchine utilizza il premier, rivelando anche alcune impressioni della first lady sull'impegnativo ruolo ricoperto dall'ex Bce.

Che macchine le porta Draghi? “Tempo fa mi porto' la sua Bmw, sarà successo due o tre volte”. Che problemi aveva l'auto? “Nessun problema grave ma dato che Draghi non era quasi mai a Roma, e dunque lasciava spesso la macchina in garage, gli si scaricava spesso la batteria”. Che tipo di guidatore è il presidente del Consiglio? “Un pilota tranquillo, attento, con una guida dolce”.

Lei si occupa anche dell'auto della moglie del premier? “Si, lei aveva una Yaris. A volte veniva anche col suo cane, Buvech”. E' in buoni rapporti con la signora Draghi? “Si, entrambi amiamo preparare le torte e ci scambiamo le foto delle nostri dolci su whatsapp, per sfotterci a vicenda. Io faccio dei dolci di frutta spettacolari e lei, Serena, fa delle crostate con le marmellate di sua produzione”. La signora è contenta dell'incarico a suo marito? “Tanto contenta non è, perché mi ha detto "non lo vedo più". Lo preferiva quando era libero...”, ha spiegato il meccanico a "Un Giorno da Pecora".

