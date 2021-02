Casalino si venderebbe a Berlusconi. Cosa fa per 2 milioni di euro

28 febbraio 2021 a

Con Renzi mai nella vita, ma per Berlusconi lavorerebbe per 2 milioni di euro. Rocco Casalino si confessa ai microfoni di Striscia la Notizia, nella puntata di "Che Scoglio che Fa" che andrà in onda lunedì sera su Canale 5. L'ex portavoce di Giuseppe Conte ha rivelato che non lavorerebbe mai per il leader di Italia Viva perché la sua immagine la ritiene irrecuperabile. Secondo Casalino, dopo quello che ha fatto, Renzi dovrebbe sparire dalla vita politica per l'eternità.

Casalino è stato anche ospite di Nunzia De Girolamo nel suo "Ciao Maschio". Ai tre uomini in studio è toccato mettersi nei panni di una donna e scegliere un ipotetico marito tra Vittorio Sgarbi, Fabrizio Corona e Silvio Berlusconi. A questa domanda Rocco Casalino ha risposto con convinzione: «Sicuramente non vorrei mai come marito Vittorio Sgarbi. Mai. Lo trovo fastidioso e riprovevole, e sgradevole anche esteticamente. Sicuramente Berlusconi tutta la vita, anche Corona niente male». «Quindi Berlusconi marito e Fabrizio Corona amante?» ha sintetizzato la De Girolamo. Casalino ha risposto: «Esatto».

