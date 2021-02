Musica e drink alla Darsena. Così tra i giovani scoppia la rissa

28 febbraio 2021 a

a

a

Musica, drink e un centinaio di ragazzi che ballano vicino all`acqua della Darsena a Milano. In tanti non indossano nemmeno le mascherine. Ultimo weekend di movida a Milano prima che la Lombardia da lunedì torni in zona arancione.

Musica e cabaret si incontrano a Fiumicino

Intorno alle 22 la situazione è degenerata e tra i giovani che stavano trascorrendo la serata nella discoteca improvvisata è scoppiata anche una rissa. Alcuni ragazzi che stavano ballando sui gradoni hanno iniziato a picchiarsi, coinvolgendo poi altre persone. Solo l`intervento della polizia e della polizia locale ha fatto disperdere i ragazzi. Feste e fuochi d`artificio anche in piazza Archinto, all`Isola dove sono stati perfino sparati alcuni fuochi d`artificio.

Milano: Comune vieta in Darsena bottiglie di vetro, lattine e aste selfie

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.