Milano: controlli su Navigli, 2 arresti per droga e 22 multe per mancato uso mascherina

Milano, 13 set. (Adnkronos) - Due persone arrestate per possesso di droga e 22 sanzionate per mancato uso delle mascherine. E' il bilancio di una serie di controlli della polizia ieri sera a Milano nella zona della movida della Darsena e dei Navigli. Il servizio è iniziato dalle 19 nella stazione della metropolitana di Porta Genova e gli agenti hanno controllato oltre 270 persone: un cittadino italiano di 25 anni è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, perché trovato in possesso di 66 grammi di marijuana suddivisa in dosi.

In manette anche un 36enne, perché trovato in possesso di 9,5 grammi di marijuana e 23 grammi di hashish, mentre un minorenne è stato denunciato per detenzione di droga, perché sorpreso con 10 grammi.

Inoltre 17 persone sono state sanzionate per il mancato uso della mascherina e 157 sono state multate con la collaborazione del personale Atm per mancanza del titolo di viaggio.I controlli si sono estesi sui Navigli e sulla Darsena, dove sono state controllate oltre 150 persone, procedendo alla contestazione di altre 5 sanzioni per mancato uso della mascherina.