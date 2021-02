Ciao Maschio, giallo sull'intervista a Rocco Casalino: sparite le frasi su Renzi, Salvini e Meloni

28 febbraio 2021 a

Va in onda “Ciao, Maschio” condotto da Nunzia De Girolamo con Rocco Casalino ospite e i riferimenti a Matteo Renzi, Giorgia Meloni e Matteo Salvini - quelli anticipati dalle agenzie di stampa e finite su tutti i siti - spariscono dall'intervista. Scoppia il giallo: quelle frasi le ha dette oppure no? “Anche a Palazzo Chigi le opposizioni, Meloni e Salvini, ma anche Renzi, hanno sempre cercato di denigrarmi ed insultarmi” avrebbe dichiarato l'ex portavoce alla De Girolamo. E ancora: "Denigrato e insultato perché sono gay". Ma nel corso della trasmissione dei tre leader politici Matteo Renzi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni non si parla se non genericamente.

Ieri il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi, aveva tuonato chiedendo le dimissioni di Salini, se le anticipazioni si fossero rivelate vere. Nella messa in onda dell'intervista, però, quei riferimenti - lanciati dalle agenzie di stampa - spariscono. L'ex portavoce di Conte ha parlato infatti solo genericamente di “opposizione” senza nominare nessuno.

