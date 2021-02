Vino, ti fulmino. Sarà astemio Mario Draghi? La botta data alle enoteche è bestiale

27 febbraio 2021 a

L'avevano promesso tutti, ma non è accaduto. Per quella che era stata considerata una svista nell'ultimo dpcm anche il codice Ateco dei negozi di vendita di sole bottiglie di vino senza mescita era stato incluso nella categoria bar, ristoranti, pub etc con obbligo di chiusura entro le ore 18. L'idea era quella di impedire la mescita serale ai giovani che poi si sarebbero assembrati da quelle parti o nelle piazze del centro città.

Ma hanno incluso le semplici enoteche che vendono solo bottiglie di vino, e non si capiva quel limite alle ore 18 che ha fatto perdere loro il 36% di fatturato in un mese. Avevano detto che era un errore, ma nel nuovo dpcm Draghi lo stop alle 18 è stato confermato a sorpresa.

