Riecco i Dpcm, Giorgia Meloni contro Mario Draghi: "Sembra più il Conte ter, basta andare avanti così"

"Il punto che non torna nel governo Draghi è che lo slogan finora mi pare sia tutto cambi perché nulla cambi". Giorgia Meloni scatenata contro il governo Dtaghi nel corso della trasmissione "Oggi è un altro giorno" su Rai 1. Il nuovo governo sembra più un Conte-ter, secondo la Meloni. "I giudizi sui sottosegretari li darò a valle e non a monte - dichiara - perché non ho pregiudizi. C'è una forte continuità con il governo precedente e le sue politiche. Spendere la personalità di Mario Draghi per una roba che sembra più il Conte ter che il governo di altissima levatura che gli italiani si aspettavano secondo me è rischioso".

Poi sulle nuove restrizioni da coronavirus la leader di Fratelli d'Italia affonda. "Arriva Speranza e ci dice che il governo (Draghi, ndr) procederà per Dpcm, esattamente quello che mi pareva tutti ormai contestassimo della politica di Giuseppe Conte. Ma è normale che si proceda a limitare la vita delle persone, a limitare il loro diritto di lavorare, i diritti fondamentali in una civiltà come la nostra senza passare per il Parlamento della Repubblica italiana?". E ancora: "Non ci possono essere segreti quando si decide di limitare la libertà dei cittadini. Qualcuno mi spieghi qual è l'evidenza scientifica per cui lo stesso ristorante che è aperto a pranzo mantenendo dei protocolli, perché non si ritiene che sia pericoloso, debba poi chiudere all'ora di cena, perché con lo stesso protocollo dopo le 18 diventa pericoloso. Finché qualcuno non me lo spiega, dal mio punto di vista è irragionevole".

