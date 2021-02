Caos sulla vicepresidenza, lite per il posto della Carfagna

25 febbraio 2021 a

Ancora un rinvio per l’elezione di un nuovo vicepresidente della Camera in sostituzione di Mara Carfagna, nominata ministro. Manca un’intesa sul nome (a contendersi il ruolo Forza Italia e Lega, ma anche tra i dem c’è chi punterebbe ad aggiudicarsi lo scranno) e la maggioranza di governo ha chiesto alla presidenza di Montecitorio uno slittamento del voto, in attesa di verificare la possibilità di una mediazione.

Si voterà il 10 marzo. In Forza Italia l’orientamento è a «fare di tutto» a mantenere la vice presidenza della Camera e i nomi in pole per occupare la casella sono quelli di Anna Maria Calabria e Stefania Prestigiacomo. La battaglia dei forzisti è comunque non facile viste le mire di Lega e Pd.

