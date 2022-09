Foibe: Carfagna, 'Ue aiuta a superare vecchi conflitti'

10 febbraio 2021 a

Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Oggi si celebra il Giorno del Ricordo, una ricorrenza che vuole finalmente restituire dignità e orgoglio alle famiglie e ai discendenti delle vittime delle Foibe e degli esuli istriani, dalmati e fiumani. Oppressi e perseguitati da un regime totalitario comunista, questi cittadini italiani sono stati colpevolmente cancellati per troppo tempo dalla storia del nostro Paese. È un esempio di come i pregiudizi ideologici e le discriminazioni attraversino le generazioni e siano difficili da estirpare". Lo scrive su Facebook Mara Carfagna, deputata di Forza Italia e vicepresidente della Camera.

"Oggi -aggiunge- la comune appartenenza all'Ue può aiutarci a superare gli antichi conflitti di quell'area: la recente designazione congiunta di Gorizia e Nova Gorica come Capitali europee della cultura per il 2025 ha un alto valore storico e simbolico, un segno di pace per i nostri popoli”.