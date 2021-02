Sottosegretari, al lavoro arriva la leghista castiga-Navigator

24 febbraio 2021 a

La squadra dei governo è finalmente completa con la nomina di 39 tra viceministri (6) e sottosegretari (33). La Lega incassa un viceministro e otto sottosegretari, tra cui spicca al Lavoro l'aretina Tiziana Nisini, autentica castiga-Navigator e fustigatrice del reddito di cittadinanza.

Qualche esempio? "I 2.700 navigator che dovevano essere il motore per far ripartire le assunzioni di lavoro nel nostro Paese adesso si troveranno a dover trovare un impiego loro stessi. Un risultato disastroso, si metta fine quanto prima e si trovi una soluzione all'assistenzialismo voluto dal Movimento 5 Stelle. Non è possibile uno sperpero di risorse di denaro pubblico" diceva qualche mese fa la senatrice della Lega e componente della commissione Lavoro sul caso dei 2.700 navigator in "bilico".

"È evidente che il progetto non ha funzionato, a partire dalla Agenzia delle politiche del Lavoro che non ha svolto il compito di stabilizzare i lavoratori e soprattutto continuamente esautorato dallo stesso Ministro Catalfo", diceva la Nisini. "Avevano garantito che i navigator sarebbero stati assunti a tempo indeterminato ed invece i loro contratti scadranno il prossimo anno, proprio perché nella prossima finanziaria rassicurazioni per la categoria, non sono previste - continuaca la parlamentare del partito di Matteo Salvini -. È necessario inoltre che il ministro chiarisca una volta per tutte quale sia il ruolo di ANPAL, che ad oggi ha convertito soltanto 140 su 654 contratti a tempo. Qui invece di abolire la povertà la stanno moltiplicando, il governo ne prenda atto".

Lega che entrerà nel governo di Mario Draghi: Lucia Borgonzoni sottosegretario ai Beni e attività Culturali (ministro Dario Franceschini); Gian Marco Centinaio sottosegretario alle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (ministro Stefano Patuanelli); Claudio Durigon sottosegretario al Mef (ministro Daniele Franco); Vannia Gava sottosegretario all’Ambiente (ministro Roberto Cingolani); Nicola Molteni sottosegretario all’Interno (ministro Luciana Lamorgese); Alessandro Morelli viceministro alle Infrastrutture e Trasporti (ministro Enrico Giovannini); Tiziana Nisini sottosegretario al Lavoro e Politiche Sociali (ministro Andrea Orlando); Stefania Pucciarelli sottosegretario alla Difesa (ministro Lorenzo Guerini) e Rossano Sasso sottosegretario all’Istruzione (ministro Patrizio Bianchi).

