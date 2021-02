Ecco i sottosegretari di Draghi. Altra beffa per il M5s, e torna la Bellanova

24 febbraio 2021 a

Il puzzle del sottogoverno di Mario Draghi sta per finire. Gli equilibri da manuale Cencelli dovrebbero far scattare la nomina in Consiglio dei ministri, convocato oggi 24 febbraio, di 34 sottosegretari. Secondo i retroscena dell'ultim'ora il M5s che puntava a 12 caselle dovrebbe "accontentarsi" di 11 nomine. La Lega ne otterrebbe 7, il Pd sei - 5 donne e un uomo - e sei anche per Forza Italia. Due sarebbero i nomi di Italia Viva, uno di Leu e uno espressione del gruppo misto.

Sarebbero dunque 6 le caselle assegnate al Pd nella squadra dei sottosegretari, si apprende da fonti parlamentari dem. Una lista che dovrebbe comprendere molte donne. Tra le riconferme ci sarebbero le uscenti Simona Malpezzi, Marina Sereni e Anna Ascani. Ci sarebbe una new entry: la senatrice pugliese Assunta Messina membro della commissione Ambiente di palazzo Madama. Ma come possibile nuovo ingresso circola anche il nome dell’assessore al Bilancio del Lazio, Alessandra Sartore. Sarebbe confermato Enzo Amendola ma in quota ’tecnici' Ad Italia Viva due le postazioni assegnate con il ’ritorno' di Teresa Bellanova e Ivan Scalfarotto, i due renziani le cui dimissioni (insieme a quella dell'ex ministra Bonetti) hanno di fatto provocato al crisi dell'esecutivo di Giuseppe Conte.

La lista targata M5S entrata in Cdm, ieri consegnata da Vito Crimi al sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli con una elenco di 11 nomi, vede alcune new entry, tra queste le deputate Anna Macina, Barbara Floridia e Dalila Nesci, parlamentare animatrice del think tank Parole Guerriere, ma anche assenze di peso, a partire da quella di Stefano Buffagni, considerato un ’big’ del M5S. Tra le conferme, quelle di Carlo Sibilia, Manlio Di Stefano, Giancarlo Cancelleri, Pierpaolo Sileri e Alessandra Todde.

Come da attese, fa parte della lista Laura Castelli, che dovrebbe tornare al Mef e non sembrerebbe mai essere stata messa in discussione. Infine della lista M5S dovrebbero far parte la senatrice Rossella Accoto e la deputata Ilaria Fontana, entrambe per la prima volta nella squadra di sottogoverno.

