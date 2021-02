Ristoranti aperti a cena? Bonaccini spacca già il Pd

23 febbraio 2021 a

Bonaccini spacca già il Pd. Quello che vuole rilanciare il Pci come Nicola Zingaretti si mette di traverso e non vuole riaperture manco dove sono possibili. Commentando la proposta di Salvini, infatti, Bonaccini aveva detto: "La riapertura dei ristoranti alla sera proposta da Salvini, laddove non vi siano troppi rischi di contagio, è una richiesta ragionevole".

Apriti cielo. Marco Miccoli si è messo di traverso azzerando la possibilità di un'eventuale convergenza tra Dem e Lega: "Dico a Bonaccini - ha scritto Miccoli su Facebook - che le proposte di Salvini non sono mai ragionevoli, sono sempre strumentali. Siamo in una fase difficile e la politica deve saper coniugare le esigenze del Paese a quelle della lotta alla pandemia. Più che a Salvini mi affiderei ai tecnici e alla scienza. Prima sconfiggiamo il virus e prima i ristoratori usciranno dalla crisi. Dobbiamo sostenerli economicamente, non dilungare le loro difficoltà".

