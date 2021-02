AstraZeneca dimezza le dosi all'Europa. Ne arriveranno meno della metà

23 febbraio 2021 a

L’azienda farmaceutica AstraZeneca fornirà meno della metà delle dosi di vaccino anti-Covid ordinate dall’Ue per il secondo trimestre. Lo rende noto Reuters che cita fonti Ue. Secondo il contratto reso pubblico nei giorni scorsi, AstraZeneca dovrebbe fornire all’Unione 180 milioni di dosi entro giungo, ne arriveranno invece meno di 90 milioni.

«Stiamo continuamente rivedendo il nostro programma di consegna e informando la Commissione Europea su base settimanale dei nostri piani per portare più vaccini in Europa». Così all’AGI una fonte di AstraZeneca in relazione a possibili ritardi nelle forniture di vaccino anti-Covid all’Europa. «Stiamo lavorando duramente per aumentare la produttività della nostra catena di approvvigionamento dell’Ue e facendo tutto il possibile per utilizzare la nostra catena di approvvigionamento globale - aggiunge - speriamo di poter avvicinare le nostre consegne in linea con l’accordo di acquisto anticipato».

