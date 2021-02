Ascensore fuori uso a Termini, disabile umiliato due volte

23 febbraio 2021 a

Ascensore fuori uso alla stazione Termini. I disagi per i romani non finiscono mai e si acuiscono per i disabili nel trasporto pubblico. Questa volta a farne le spese è stato un avvocato su sedia a rotelle che, di fronte all'ascensore rotto, è stato costretto a chiedere aiuto ai passanti per poter salire e scendere le scale mobili.

Il caso è talmente grave che si è sentito in dovere di intervenire anche Matteo Salvini, leader della Lega. "A Roma chi usa i mezzi di trasporto pubblico viene umiliato con disservizi quotidiani ma chi ha una disabilità viene umiliato due volte - scrive Salvini sui social - Per un ascensore fuori uso (da tempo) un avvocato in sedia a rotelle, Dario Dongo, ha dovuto ricorrere alla solidarietà dei passeggeri presenti. Una situazione indegna della Capitale d'Itaila: ho interessato i rappresentanti della Lega nell'Assemblea capitolina e il ministro alle Disabilità Erika Stefani".

Roma precipita sempre di più nell'incuria. E nessuno sembra in grado di intervenire in modo efficace. Fin dove dovremo sprofondare?

