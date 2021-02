Incubo per i disabili a Termini: rotti ascensori e scale mobili, i romani li aiutano così

23 febbraio 2021 a

a

a

“È inaccettabile quanto accaduto all'interno della stazione Termini dove, a causa dei soliti guasti ad ascensori e scali mobili, i disabili non potevano accedere alla metro se non grazie alla solidarietà dei romani che sollevando la carrozzina permettevano così il trasporto dalla metro A alla linea B. Tutto ciò avviene, sempre più spesso, nel principale nodo di scambio della Capitale e nella stazione più grande del Paese. A Roma chi usa i mezzi di trasporto pubblico viene umiliato con disservizi quotidiani ma chi ha una disabilità è umiliato due volte. Mi auguro che si potrà presto voltare pagina e dare così centralità nel dibattito politico anche ai più fragili.” Così in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio e responsabile Dipartimento regionale politiche sociali e Disabilità.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.