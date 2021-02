Decreto Covid, Draghi convoca le Regioni per fissare le nuove regole

21 febbraio 2021 a

È in programma stasera una riunione, in video conferenza, tra il governo e i presidenti delle Regioni, in vista del Consiglio dei ministri convocato domattina per approvare il decreto Covid con le nuove misure restrittive anti contagio.

All’incontro, secondo quanto riferiscono fonti governative, parteciperanno la ministra per gli Affari regionali Mariastella Gelmini e il ministro della Salute Roberto Speranza. Sul tavolo l’eventuale proroga del divieto di spostamento tra le Regioni in scadenza giovedì. L’inizio della riunione è fissato per le 19.

