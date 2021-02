Il governo Draghi? È il Conte-ter senza Conte. La Meloni e FdI: avevamo ragione

12 febbraio 2021 a

Un governo di altro profilo e di discontinuità, quello chiesto da Sergio Mattarella a Mario Draghi che oggi ha presentato la sua lista dei ministri. Il risultato non soddisfa Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia che rivendicano la scelta di stare fuori dall'esecutivo del presidente.

"Un Conte ter senza Conte, con l’aggiunta di coloro che contestavano Di Maio, Speranza, Lamorgese, Franceschini, Patuanelli, Guerini, Bonelli. Incredibile ma vero - dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di FdI - È stato scomodato Draghi per varare un governo senza discontinuità, un esecutivo politico che vanifica l’operazione ‘salvataggio della patria’ che il Quirinale aveva affidato a un profilo di rango internazionale. Ma non sempre il valore si accompagna con il coraggio. Di scarso rilievo il ruolo dei partiti di centrodestra che sembrano poco graditi inquilini di Palazzo Chigi. Indiscutibile risulta a questo punto l’intuizione di Giorgia Meloni che ha tenuto Fratelli d’Italia fuori da questo pantano di cattivo gusto".

E proprio la leader del partio, Giorgia Meloni, individua i punti deboli del governo che giurerà domani: "Come dimostra la casella strategica del ministero del Lavoro affidata al Pd, i nostri timori di un governo ostaggio della sinistra vengono confermati. Sono molto preoccupata per il nostro tessuto produttivo e per i milioni di italiani che rischiano il posto di lavoro", ha dichiarato all’Adnkronos la Meloni.

"Le grandi aspettative degli italiani sull’ipotesi di un governo dei 'migliori' in risposta all’appello del Capo dello Stato per fare fronte alla drammatica situazione dell’Italia si infrangono nella fotografia di un Esecutivo di compromesso che rispolvera buona parte dei ministri di Giuseppe Conte. Mi chiedo se i cittadini, gli imprenditori, i lavoratori e tutte le persone in difficoltà si sentano rassicurate dall’immagine che vedono. Sono convinta più che mai che all’Italia serva un’opposizione libera e responsabile", ha detto la presidente di Fdi, commentando la lista dei ministri del governo di Mario Draghi.

