La vera opposizione sono io non la Meloni. Di Battista infiamma i dissidenti

«Meloni non farà vera opposizione: sarà un’opposizione elettorale, non sostanziale. Attaccherà il Pd e i Cinquestelle, ma anche lei si comporterà in maniera pavida». Nella diretta Instagram Di Battista attacca anche Fratelli d'Italia. La vera opposizione, insomma, la farà lui...

«Non sto capitando correnti, scissioni. Non sto fondando partiti. Sto provando a dedicarmi da fuori a portare avanti determinate battaglie, come ho fatto in questi anni. Voglio fare questo». Lo ha detto Alessandro Di Battista, nel corso di una diretta su Instagram, rispondendo alle domande dei suoi followers. «Non sono d’accordo con Crimi per l’espulsione dei senatori. Se fossi stato un parlamentare avrei votato "No" alla fiducia. Ma credo, come ha detto Morra, che sia una scelta giusta far votare gli iscritti sulle espulsioni, ponendo la domanda in maniera chiara», ha aggiunto l’ex parlamentare.

Durante la diretta Instagram, Di Battista ha rivelato di aver dato la sua disponbilità a entrare in un governo Conte ter. «Anche per il Conte ter mi era stato chiesto di entrare, ma quando è rientrato Renzi ho detto no». Pure «nel Conte 2 ero disponibile a entrare, ma il Pd aveva posto un veto nei miei confronti, poi c’era la condizione "dentro io se entra la Boschi", e io allora ho detto no».

Poi è arrivata la stoccata anche nei confronti del nuovo governo e del suo premier. «Ogni volta che Draghi dice qualcosa - anche alcune azioni già volute da Conte - sembra che sia venuto in terra il tredicesimo apostolo. Questo non mi sta bene». E su Di Maio? «Di Maio? L’ho elogiato tante volte, nutro tanto affetto per lui, questo resta, abbiamo condiviso la stessa trincea per tanti anni».

