M5S: Di Battista, 'prima hanno detto no a Draghi, poi sì, non sono io che ho cambiato idea'

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "Prima hanno detto no a Draghi, poi la linea è cambiata, non ho cambiato io idea". Lo dice Alessandro Di Battista, nel corso di una diretta social, riferendosi al M5S. "Quel ministero della transizione ecologica chiesto da Grillo - sottolinea Di Battista - non esiste" mentre "Giorgetti allo sviluppo economico, che ha detto come Draghi sia il Ronaldo della politica, gestirà anche l'Ilva, per esempio".