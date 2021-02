M5S: Di Battista su Idv, 'Voci false sul mio conto, io come Renzi? E' alleato Movimento'**

19 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 19 feb. (Adnkronos) - "Invito i miei ex colleghi a non mettere in giro, tra l'altro senza nemmeno metterci la faccia, voci false sul mio conto. Patti chiari e amicizia lunga. Tra l'altro se mi paragonano a Renzi mi paragonano ad un loro alleato di governo". Così all'Adnkronos Alessandro Di Battista, smentendo contatti con Italia dei Valori per l'uso del simbolo del vecchio partito di Antonio Di Pietro, sospetto avanzato da fonti M5S.