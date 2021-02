Draghi fa guadagnare solo Berlusconi e Salvini. Arriva il sondaggio terremoto

19 febbraio 2021 a

Il governo Draghi fa crescere solo Forza Italia e Lega. Secondo il sondaggio "Index Research" per "Piazza Pulita", la nascita del nuovo esecutivo guidato dall'ex presidente della Bce ha trainato il consenso di Berlusconi e Salvini.

In una settimana, Forza Italia ha guadagnato lo 0,2 per cento arrivando a quota 7 per cento. Crescita anche per il Carroccio che sale al 24,5 per cento. E a guadagnare consensi c'è anche il premier: la fiducia degli elettori nei confronti di Draghi è al 63,9% e scende al 47,9% se si considera la sua squadra di governo.

Chi, invece, risulta in calo sono Pd e M5s. Il partito di Zingaretti ha perso lo 0,1% e la stessa perdita ha fatto registrare il M5s. Secondo il sondaggio "Index", continua a calare anche Italia Viva: il partito di Renzi resta impelagato al 3 per cento.

