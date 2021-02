Governo: Boschi, 'in un mese da poltrone e pallottoliere a politica, Iv motore cambiamento'

18 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 18 feb (Adnkronos) - "Un mese fa si cercavano responsabili con una caccia all'uomo disperata e telefonate che partivano da palazzo Chigi, si offrivano posti e poltrone a tanti, anche a noi, si scommetteva sul nostro crollo e invece scriviamo un finale diverso". Lo ha detto Maria Elena Boschi nelle dichiarazioni di voto alla Camera.

"Molto è cambiato in questo ultimo mese, si parla di politica e non del pallottoliere al Senato, al centro ci sono le nuove generazioni e non i sondaggi. Italia viva è causa e motore di questo cambiamento", ha sottolineato la Boschi.