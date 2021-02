Caso Gregoretti, le parole della Lamorgese in difesa di Salvini

19 febbraio 2021 a

«C’è una continuità di azione fra casi Diciotti, Gregoretti e Ocean Viking». Questa la risposta - da quanto si apprende - del ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, alla precisa domanda del gup Nunzio Sarpietro. La titolare del Viminale ha da poco concluso la sua deposizione nell’udienza preliminare sulla vicenda Gregoretti, in cui l’ex ministro Matteo Salvini è indagato per sequestro di persona. Una risposta che conferma la tesi della difesa del leader leghista: prima l’impegno dell’Europa a redistribuire e accogliere, poi gli sbarchi. Ora è in corso la deposizione del responsabile della Farnesina, Luigi Di Maio.

Le parole in aula della Lamorgese smontano, dunque, il teorema Gregoretti e scagionerebbero l'ex ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Che, intanto, ha già sposato la linea Draghi in tema di immigrazione. «La linea Draghi - ha detto Salvini - è in perfetta sintonia con la nostra esigenza di accogliere chi merita accoglienza».

E ancora: «Visto che c’è un nuovo governo in carica di cui la Lega è orgogliosamente protagonista, anche viste le defezioni che arrivano da altre parti - ha aggiunto Salvini - siamo forza propulsiva di questo nuovo governo che attuerà politiche europee serie e rigorose sul tema immigrazione».

