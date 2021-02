Giorgia Meloni commuove il marò e il web dicendo: "Credo la parola data sia un valore"

Si scioglie anche Massimiliano Latorre ed è una valanga di commenti per la leader di FdI

Gorgia Meloni posta sul suo profilo facebook una sua bella foto sorridente e una frase che sembrava semplice semplice: “Io credo ancora che la parola data sia un valore. Credo che rispettare gli impegni presi sia fondamentale e lo dimostreremo domani, ogni giorno...”.

Evidentemente tocca un a corda sensibile con quella “parola data”, e sotto il post arriva una valanga di commenti. Fra i primi uno a sorpresa, quello del marò che fu prigioniero in India, Massimiliano Latorre, che ricorda il padre costruttore che “con una parola data ed una stretta di mano vendeva gli appartamenti. E con quei valori mi ha educato e cresciuto, quindi sono perfettamente d'accordo con Lei. Lealtà rispetto e coerenza”.

Io credo ancora che la parola data sia un valore. Credo che rispettare gli impegni presi sia fondamentale e lo dimostreremo oggi, domani, ogni giorno, lavorando e difendendo gli interessi italiani. Pubblicato da Giorgia Meloni su Venerdì 19 febbraio 2021

Solo questo commento ne ha portati dietro altri 150, tutti a ricordare tempi passati in cui anche gli affari si potevano chiudere con una stretta di mano e ognuno si poteva fidare dell'altro. C'è Ivan che faceva così per chiudere i contratti per la vendita di macchinari tessili usati, o Paolo che ricorda padre e nonno mediatori di bestiame “e la stretta di mano era il contratto. Altri tempi, altri uomini e altri valori”.

E Gemma cui strappa una lacrima: “anche mio padre ci ha insegnato a comportarci così”. Così arriva Rita per dire che anche suo papà, classe 1925 e mancato lo scorso anno “era una persona così, industriale del settore acciaio, faceva accordi con strette di mano! Altri tempi...”. Giorgia e il marò hanno scatenato uno tsunami di ricordi e tanta, tanta nostalgia...

