Governo Draghi, Matteo Salvini in Senato per la fiducia: "Finita l'era dei Ciampolillo"

"E' finita l'era dei Ciampolillo". Il leader della Lega fa il suo ingresso al Senato sorridente e ai giornalisti dice: "Lavoro, lavoro, lavoro". le priorità della Lega prima di confermare la fiducia al neo premier Mario Draghi sono racchiuse in quest'unica parola che la pandemia sta spazzando via alla stessa velocità con cui corre il Covid in Italia, senza tregua.

Ieri alla vigilia del voto di fiducia al Governo guidato da Mario Draghi è andato in scena lo scontro con il segretario del Pd Nicola Zingaretti sull'euro. Ma "battute" a parte, si dice "pronto a sotterrare l'ascia di guerra". Dopo l'incontro con Zingaretti, il leader della Lega vede gli alleati di FI e in settimana toccherà anche a Matteo Renzi e Luigi Di Maio. "Sui punti su cui non c'è accordo è inutile dividersi e litigare. Su salute, scuola, lavoro, ritorno alla vita dobbiamo metterci insieme e lavorare", è la linea.

Certo, per il segretario del Carroccio, la strategia dovrà cambiare. "Ho fatto presente al presidente Draghi che 'cambiare' significa anche evitare agli italiani di scoprire alla domenica sera cosa possono fare il lunedì mattina. Penso che sia d'accordo", insiste tornando sull'improvviso dietrofront all'apertura per gli impianti sciistici. L'ex titolare del Viminale, in ogni caso, a passare per 'il nuovo Renzi', quello che crea problemi, non ci sta. Vede i governatori di Calabria, Friuli Venezia Giulia e Sicilia per fare il punto sulla situazione sanitaria ed economica, poi incontra la ministra degli Affari Regionali Mariastella Gelmini. Sul tavolo "l'urgenza di reperire nuove dosi di vaccini anti-Covid per superare i ritardi causati dalla disorganizzazione europea e commissariale, i rimborsi immediati da erogare alle famiglie e alle imprese danneggiate, lo sblocco di tutte le risorse e dei cantieri fermi". "Siamo al lavoro per risolvere i problemi, non per crearli", assicura.

