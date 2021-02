Prima spaccatura nel governo: Garavaglia contro Speranza

15 febbraio 2021 a

Prima spaccatura nel neonato governo Draghi. Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, dopo lo stop alla stagione sciistica attacca il ministro della Salute, Roberto Speranza. "La normativa attuale prevede per assurdo che il ministro competente (il suo collega alla Sanità, ndr) possa prendere decisioni in autonomia, evidentemente c'e' qualcosa da registrare. Al momento questa è la normativa". Così ha detto il neo ministro Garavaglia durante una conferenza stampa a Palazzo Lombardia dopo un incontro con alcuni rappresentanti delle attivita' dei comprensori sciistici. "Il governo - ha detto Garavaglia - si è appena insediato, penso che una valutazione verrà fatta dai ministri competenti".

Impianti sci chiusi, la rabbia degli albergatori: "Il governo ci disprezza"

Speranza, chiamato in causa, preferisce non commentare: "Mai fatto polemiche in questi mesi. E non ne faccio ora. Dico solo che la difesa del diritto alla salute viene prima di tutto".

Chiusure, nessun preavviso. Così Draghi sembra Conte

