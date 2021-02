Sci, Garavaglia subito gli indennizzi nel testo del decreto Ristori

15 febbraio 2021 a

"Abbiamo fatto una riunione per capire l'entità del danno dovuto alla scelta del Governo" di non riaprire gli impianti sciistici. "Bisogna parlare di indennizzi e non ristori". Lo ha detto il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, in una conferenza stampa nella sede di Regione Lombardia.

"Servono risposte da subito", ha aggiunto parlando del Ristori 5. Gli indennizzi "devono essere nel testo del decreto e non in sede di conversione con emendamenti, sennò si perde tempo", ha concluso Garavaglia.

