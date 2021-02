Le associazioni di destra: bene Meloni, pessimo esordio del governo

15 febbraio 2021 a

«Pieno sostegno alla posizione assunta da Fratelli d’Italia ed alla relazione con la quale Giorgia Meloni propone alla direzione di FdI il voto contrario al Governo Draghi. Per fortuna che non è stato proprio preso in considerazione l’appello dei 24 esponenti ex AN lasciatisi incantare dalle sirene dell’appello di Mattarella per… l’unità e la salvezza non dell’Italia ma del centrosinistra». Lo affermano in una nota congiunta la Fondazione Rivolta Ideale e i dirigenti delle associazioni Asan Giovane Italia, Fuan, Raggruppamento Giovanile, Volontari Nazionali e il Cenacolo delle Intelligenze Scomode dopo una breve consultazione promossa da Domenico Gramazio e Adalberto Baldoni.

«Anche con il nuovo Esecutivo prosegue la massima confusione nella gestione della pandemia con disposizioni date un giorno per l’altro penalizzando pesantemente settori che hanno investito per poter lavorare nella massima sicurezza, come tutto il settore degli impianti di sci e i ristoratori della Toscana. Un pessimo segnale di continuità con il governo Conte di cui certamente l’Italia non ha bisogno. Se il buongiorno si vede dal mattino, c’è poco da stare allegri».

