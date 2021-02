Giorgia Meloni al Tg2 Post: il Lavoro al Pd? Governo Draghi spostato a sinistra

Giada Oricchio 13 febbraio 2021 a

a

a

Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, partito rimasto all'opposizione del nuovo esecutivo presieduto da Mario Draghi, è intervenuto al Tg2 post e non ha risparmiato critiche.

Video su questo argomento Draghi, Meloni: governo di compromesso, rispolvera ministri Conte TMNews

"Dopo aver visto la squadra di governo, sono assolutamente convinta della mia decisione - ha detto la presidente di FdI - è un governo di compromesso, privo di quelle scelte di coraggio che ci si aspettava da Draghi soprattutto nel segnare discontinuità rispetto al governo Conte, invece ci sono molti Ministri del governo precedente, il governo è spostato a sinistra e non è dei ‘Migliori’. Il Pd fa la parte del leone, mi pare che anche rispetto alle aspettative del mondo produttivo, la decisione di affidare il ministero del Lavoro a un esponente del Pd non può passare inosservata. Siamo delusi da questo esecutivo”.

Aggressione al gazebo di Fratelli d'Italia, Crosetto posta il video: squilibrati

La Meloni ha anche rivelato cosa farà mercoledì prossimo: "Ho convocato per lunedì la direzione nazionale del partito e la mia relazione sarà proposta di voto contrario. Come partito sentiamo il peso della responsabilità e della serietà dell’opposizione. Per i provvedimenti che considereremo adeguati e giusti i voti non mancheranno, ma saremo le sentinelle della Repubblica italiana. Se non c’è opposizione, non c’è democrazia”.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.