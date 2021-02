Giorgia Meloni premier del "governo ombra": ecco la petizione sul web

14 febbraio 2021 a

È rimasta praticamente da sola all'opposizione. E adesso c'è chi la vorrebbe come premier: Giorgia Meloni è l'orgoglio del centrodestra che non si arrende a un governo con i grillini, il Pd e Renzi e sul web nasce la petizione per eleggere la leader di Fratelli d'Italia come "premier del governo ombra", per creare un'alternativa al "mischione" messo su da Mario Draghi.

"La convergenza - si legge sulla pagina creata per raccogliere voti (clicca qui per aprirla) - di tre emergenze, sanitaria, economica ed occupazionale, alla base della nascita di un Governo a larghissima maggioranza parlamentare, non giustifica l'assenza di una opposizione in grado di controllare l'operato dell'esecutivo e, se necessario, di sostituirlo. L'inedito assetto governativo impone la creazione di un esecutivo ombra presieduto dall'unica parlamentare in grado, con la sua scelta, di mantenere vivo, pur nell'emergenza, lo spirito democratico del nostro Paese: Giorgia Meloni".

