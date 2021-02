"Le bimbe di Draghi" spopolano sui social. Con tanti saluti a Conte

14 febbraio 2021 a

C'erano una volta le "Bimbe di Giuseppe Conte". Simpatiche, per carità, ma già belle che archiviate. Ora sui social spopola già il nuovo premier, che tra una squadra di ministri approvata seguendo il "Manuale Cencelli" e una parola buona per tutti, si sta guadagnando le simpatie pure nel magico mondo del web.

"Le Bimbe di Mario Draghi" sono realtà. Una pagina e due gruppi su Facebook, una decina di profili su Instagram attivissimi e un altro su Twitter che promette meraviglie. Così, nel giorno di San Valentino, i "memers" della rete si scatenano ironizzando sul premier come nuovo sex symbol del Paese.

Tra uno scatto con la "nostra" Maria Monsè in una foto d'annata, un retweet inneggiante alla liberazione dal ministro Azzolina e la geniale ironia sull'indirizzo email di Mario Draghi, in cui il cognome del premier diventa il dominio a cui "gmail" deve inchinarsi, c'è spazio per tutti.

Su uno dei profili Instagram rivendicano già l'esclusiva: "L'unica pagina originale. Siamo le vere Drag Queens e supportiamo il nostro Supermario". Ne vedremo delle belle. Con buona pace di Giuseppe Conte.

