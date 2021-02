La ricetta di Salvini: abbassare le tasse e alzare la guardia su clandestini e droga

14 febbraio 2021 a

«Abbassare le tasse esistenti a partire dall’Irpef, e non aggiungerne altre come patrimoniali o aumento dell’Imu. Questo già mi basta. Vorrei anche aumentare a 100mila euro il tetto della flat tax, sarebbe un bel successo». Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini, a "In Mezz’ora in più" su Rai3.

Le dimissioni di Arcuri e Lamorgese? «No», ha risposto secco Matteo Salvini. «Ora stiamo insieme per sconfiggere l’emergenza, poi ci divideremo», ha spiegato il leader della Lega aggiungendo «In questa fase nessuno avrà vita facile, Biden, Macron, per questo bisogna mettersi insieme e scegliere poche cose, non la riforma della Giustizia o della Costituzione, ma salute, lavoro, ritorno alla normalità dovrebbero unire tutti». Al ministro dell’Interno Lamorgese «chiedo un cambio di passo nella lotta alla droga, alla mafia e nella gestione dell’immigrazione clandestina. Credo che su questo con Draghi abbiamo una perfetta sintonia - ha detto ancora Salvini - Non chiedo politiche sovraniste, chiedo che in Italia si applichino le leggi come in Spagna e in Francia. Gli sbarchi nonostante il Covid in Italia sono triplicati. Gli immigrati regolari sono miei fratelli, hanno rispettato le regole. L’immigrazione controllata e qualificata è un fattore positivo, in tutto il mondo. L’immigrazione clandestina no».

«Se chiederò le dimissioni di Speranza? Il governo è appena partito....Comunque no, io ho voglia di costruire» ha aggiunto il leader della Lega.

