Daniela Santanchè fa a pezzi il governo Draghi: "Di Maio è un disastro e Speranza... "

14 febbraio 2021 a

Daniela Santanchè a Non è l'Arena fa a pezzi il Governo Draghi: "Non un governo dei migliori, per gli italiani grandi aspettative profondamente deluse, Di Maio un disastro" l'affondo della senatrice di Fratelli d'Italia.

"In una squadra così potrebbe starci pure Toninelli, non farebbe brutta figura. Lo dico da imprenditore: pensiamo che abbiamo un ministro del lavoro come Orlando, rappresentante della sinistra sinistra, che mi fa tremare i polsi. Venerdì sera usciva dal ministero Speranza dicendo che i ristoranti la domenica nelle regioni arancioni avrebbero chiuso. Hanno detto ai ristoratori che non potevano aprire e gli hanno fatto buttare la spesa fatta per San Valentino. Per non parlare dello sci. Al netto delle posizioni politiche - aggiunge la Santanchè - la storia dei ristori è una presa in giro per la gente che sta morendo di fame".

Casaleggio ai grillini perplessi su Draghi: si astengano

Ne avrebbe anche per la Lamorgese, ma Giletti è costretto a fermare una Santanchè scatenata.

