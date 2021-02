Il giuramento del nuovo governo Draghi: i 23 ministri in Quirinale

13 febbraio 2021 a

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, giura nelle mani del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, leggendo la tradizionale formula di rito: "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione". Subito iniziano a giurare i ministri. A scandire le fasi del giuramento per la verbalizzazione il segretario generale della Presidenza delle Repubblica, Ugo Zampetti.

Governo: ministri nel Salone delle Feste al Quirinale, conto alla rovescia per giuramento

Prima del giuramento dei ministri con firma e controfirma è andato in scena un breve colloquio al Colle tra il premier e il capo dello Stato. Il presidente del Consiglio ha poi incontrato la squadra di governo al completo prima del giuramento. Inizia così l'era Draghi: l'ex presidente della Bce - rispettato in pieno il manuale Cencelli - ha dato vita alla sua squadra di governo, mantenendo per sé, tuttavia, i ministeri di peso.

Al Movimento 5 Stelle vanno quattro ministeri, tre a testa per Pd, Lega e Forza Italia, uno Italia viva e uno Leu. In tutto 23 dicasteri con 15 figure provenienti dalle forze politiche e 8 tecnici, con sette donne e nove riconferme del Conte 2: Dario Franceschini alla Cultura, Lorenzo Guerini alla Difesa, Roberto Speranza alla Salute, Stefano Patuanelli che trasloca dal Mise alle Politiche Agricole, Federico D'Incà ai Rapporti col Parlamento, Fabiana Dadone che passa alle Politiche Giovanili, Elena Bonetti alle Pari opportunità, Luigi Di Maio agli Affari Esteri e Luciana Lamorgese all'Interno.

Una lunga gestazione quella del premier incaricato, che ha sciolto la riserva dopo nove giorni dal ricevimento dell'incarico, sentendo tutti gli attori in campo, dalle forze politiche in parlamento alle parti sociali al terzo settore, in costante collegamento con il Quirinale, applicando quasi alla lettera l'articolo 92 della Costituzione.

