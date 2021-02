Governo: ministri nel Salone delle Feste al Quirinale, conto alla rovescia per giuramento

13 febbraio 2021 a

a

a

Roma, 13 feb. (Adnkronos) - Conto alla rovescia al Quirinale per il giuramento del governo presieduto da Mario Draghi. Una cerimonia sui generis, per garantire il rispetto delle norme richieste dall'emergenza epidemiologica. Ministri nel Salone delle feste ma non nella solita tribunetta, seduti invece a distanza e naturalmente tutti con mascherina. Impossibile la presenza di familiari e parenti e ovviamente di giornalisti, fotografi e cameramen, con la possibilità di seguire la cerimonia in streaming.