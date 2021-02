Vincenzo De Luca sfotte Grillo: arriva il ministro delle Galassie. E fa retromarcia su Draghi

12 febbraio 2021 a

Non ha perso l'occasione Vincenzo De Luca di mettere alla berlina il Movimento 5 Stelle e indirettamente il nascente governo di Mario Draghi. "Abbiamo appreso da Beppe Grillo che si realizzerà il Ministero della Transizione ecologica, dovremo aspettarci questa grande novità: un Ministero alle Galassie", dice il presidente della Regione Campania in una diretta Facebook con la consueta teatralità.

Un ministero delle Galassie "che sarà affidato a una persona di alto profilo, diciamo Giordano Bruno che credo stia aspettando da qualche tempo a Campo de' Fiori di essere convocato", spara De Luca con il suo solito tono sarcastico nel corso del suo consueto appuntamento social del venerdì pomeriggio. Il governatore commenta la proposta del fondatore del Movimento 5 Stelle di istituire un nuovo Ministero "ambientalista" per guidare la ricostruzione dopo la crisi Covid ma soprattutto per convincere i grillini, che ieri hanno dato il via libera al sostegno a Draghi con una maggioranza non certo travolgente, a digerire l'ennesima giravolta della classe dirigente grillina.

. "Guardo con terrore a questa prospettiva - afferma De Luca -. Già solo il Ministero dell’Ambiente era una cosa complicata, adesso questo alla Transizione ecologica dovrebbe accorpare varie direzioni. Passerebbe un anno solo per l’organizzazione ma vedremo nelle prossime ore che cosa verrà fuori" afferma De Luca.

Oltre a canzonare la novità sul governo che potrebbe nascere oggi - sostenuto anche dal "suo" Pd... - De Luca annuncia che comprerà autonomamente i vaccini anti-Covid. "Stiamo cercando di muoverci per acquistare, al di là della distribuzione del commissario nazionale, altri vaccini in altre parti del mondo direttamente come Regione Campania - ha detto in diretta su Facebook - Oggi in Campania abbiamo solo 140mila persone che hanno avuto la doppia somministrazione .Con questo ritmo rischiamo di veder emergere le varianti del virus e rendere del tutto inutili anche le vaccinazioni. Se non ci muoviamo con i vaccini potremo avere una diffusione di varianti che non vengono coperte dai vaccini e sarebbe una tragedia".

Su Mario Draghi ha detto: "Possiamo valutare un cambio di stile introdotto nella politica italiana dal presidente del Consiglio incaricato. Vedremo nelle prossime ore cosa verrà fuori. Io sono tra quelli che, una volta espresso il rispetto assoluto per Draghi, rimangono molto prudenti e perfino un po' diffidenti", ha sibilato De Luca ricordando che SuperMario non ha ancora mai parlato di Mezzogiorno. Eppure De Luca era stato tra i primi a esultare per l'incariuco a Draghi: "Se questo incarico a Mario Draghi serve a determinare una presa di consapevolezza e una innovazione in tutte le forse politiche, è un bene", aveva detto solo qualche giorno fa convinto che il governo Draghi "sarà un grande vantaggio per la democrazia italiana".

