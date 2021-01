Vaccini: il piano del governo fa flop. De Luca esplode contro Arcuri, vertice di fuoco

23 gennaio 2021 a

Nel corso del vertice online tra Governo e Regioni esplode la lite tra il commissario per l'emergenza Domenico Arcuri e il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Nel vertice online, convocato dal ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia, il governatore ribadisce il flop del governo e sottolinea la sperequazione nel piano di distribuzione delle dosi di vaccino. Lo scontro diretto con il commissario Arcuri è inevitabile e sfocia in lite. "Abbiamo assistito al mercato nero dei vaccini - aveva detto De Luca ieri - è tempo di smetterla con le manfrine, arriveremo a chiedere l'invalidazione del piano di distribuzione".

