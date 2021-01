Colpo di scena, de Magistris si candida a governatore della Calabria

19 gennaio 2021 a

Colpo di scena: Luigi de Magistris ha annunciato: "Mi candido a Presidente della Regione Calabria". Sarà in giornata a Cosenza l'attuale sindaco di Napoli che stamane ha sciolto le riserve confermando la volontà di candidarsi alle regionali dell’11 aprile prossimo. De Magistris, per tanti anni a Catanzaro come pm presso il tribunale del capoluogo di regione e sposato con una calabrese, Maria Teresa Dolce, parteciperà ai primi tavoli di trattative politiche nel cosentino. Se in Calabria dopo la tragica scomparsa della presidente Jole Santelli si voterà l’11 aprile prossimo, data finora ufficiale, Napoli sarà senza sindaco per alcuni mesi. Possibile un’alleanza con il movimento civico Tesoro Calabria di Carlo Tansi, ex capo della protezione civile regionale poi epurato dal sistema.

Dopo due mandati da sindaco di Napoli il 17 giugno 2020 aveva ufficializzato, dopo vari tentennamenti, la intenzione di non candidarsi alle elezioni regionali contro Vincenzo di Luca e di non presentare liste.

