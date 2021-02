Piazza Pulita, Carlo Cottarelli ministro nel governo Draghi. La risposta del prof: "Il telefono..."

Giada Oricchio 12 febbraio 2021 a

A “Piazza Pulita”, l’approfondimento politico condotto da Corrado Formigli, giovedì 11 febbraio su LA7, il professor Carlo Cottarelli ha rivelato: “Io ministro? Il telefono è silenzioso”. Nello studio di “Piazza Pulita”, Corrado Formigli accoglie il professor Carlo Cottarelli con una battuta: “Ha ricevuto chiamate?”, riferendosi alle indiscrezioni che lo vorrebbero possibile Ministro nell’esecutivo di Mario Draghi, e l’economista: “Tutto silenzioso”, “Beh, lo sa, Draghi è uno che quando decide, poi si muove velocemente” ribatte Formigli prima di domandare qual è la priorità del futuro governo: “La priorità è risolvere la situazione dei contagi, il collo di bottiglia non è la distribuzione dei vaccini, ma la produzione. Costi quel che costi deve essere aumentata la produzione dei vaccini. E l’Europa si sta muovendo in quel senso”.

Il professor Cottarelli ha spiegato di non aver mai lavorato con Mario Draghi anche se lo ha incontrato a Washington: “La sua caratteristica come persona è che non prende decisioni avventatamente, ma quando le prende sono coraggiose. Lo caratterizza anche il pragmatismo. Credo che porterà avanti il Recovery fund, il piano vaccini e la riduzione della burocrazia per favorire l’imprenditoria privata e la trasparenza dell’amministrazione pubblica. Chi scontenterà? Gli evasori fiscali. Ha intenzione di cambiare e rendere più semplice il sistema fiscale e ha parlato della necessità di recuperare l’evasione fiscale. Negli ultimi anni qualcosa si è fatto se si pensa che negli anni ‘80 l’evasione dell’Iva era al 38% e ora è nell’ordine del 23%”.

