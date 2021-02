Governo Draghi, il M5S vota ma Rousseau va in tilt: piattaforma bloccata

11 febbraio 2021 a

Urne online aperte fino alle 18 per il Movimento Cinque Stelle che deve decidere se se partecipare o meno al nuovo governo guidato da Mario Draghi. Ma in attesa di conoscere l'esito della votazione sulla piattaforma Rousseau, dopo le 19 sul Blog delle Stelle, il sistema va in tilt e si blocca.

E' un'iscritta al Movimento a lanciare l'sos: "Si è bloccato Rousseau, impossibile votare". Così mentre si rincorrono i via libera dei big all'esecutivo guidato dall'ex presidente della Bce ed è stata raggiunta quota 40mila voti dall'apertura della consultazione online, va in scena il ko tecnico. Bisogna attendere il pronunciamento su Rousseau degli iscritti al Movimento e mentre i militanti iscritti hanno iniziato a esprimersi, fra le polemiche, il sistema non li assiste.

Il voto sulla piattaforma di Davide Casaleggio, prima convocato e poi temporaneamente sospeso, è previsto fino alle 18. Il quesito rivolto agli attivisti e pubblicato sul Blog delle Stelle al termine delle consultazioni del premier incaricato è secco, senza possibilità di astensione: "Sei d'accordo che il MoVimento sostenga un governo tecnico-politico: che preveda un super-Ministero della Transizione Ecologica e che difenda i principali risultati raggiunti dal MoVimento, con le altre forze politiche indicate dal presidente incaricato Mario Draghi?".

