Draghi cerca il suo Tesoro in Bankitalia. Riunione con Visco e Panetta

11 febbraio 2021 a

a

a

Mario Draghi questa mattina è entrato in Banca di Italia per lunghe riunioni. Ma poco prima delle 13 è entrato anche Fabio Panetta, che in Banca di Italia non lavora più essendo il rappresentante italiano nel board della Bce. Potrebbe essere una rimpatriata. Ma il dubbio è che in quella riunione cui è presente il Governatore della Banca di Italia e anche il direttore generale Daniele Franco il premier incaricato stia cercando il suo superministro dell’Economia. Tutti gli scenari sono possibili. Fosse stato Franco come più volte trapelato sulla stampa peró non ci sarebbe stato bisogno di Panetta. Due le opzioni possibili: Panetta ministro o Visco ministro e accordo su Panetta nuovo governatore...

Video su questo argomento Draghi ascolta parti sociali e incassa sostegno di Confindustria TMNews

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.