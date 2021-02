Governo, Renzi “Draghi sarà più politico di Conte”

10 febbraio 2021 a

ROMA (ITALPRESS) – “E’ stata la politica che ha prodotto Draghi, è stato un gioco politico che ha portato a questo risultato, può piacere o no. Io d’accordo con Salvini e Berlusconi? Assolutamente no, io avevo chiesto un cambio di passo a Conte, non è stato fatto, hanno detto che mi avrebbero asfaltato in senato, sono andati a casa loro”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ospite di “Stasera Italia”, su Rete 4.

“Sarà molto più politico Draghi che Conte – ha aggiunto -. Per me Conte può fare quello che vuole, ha diritto di candidarsi dove vuole ora però voltiamo pagina, a me interessa che i 200 miliardi vengano spesi bene”.

